Ronda Rousey rompe o silêncio após derrota e pede “tempo para refletir”

O retorno de Ronda Rousey ao octógono não saiu como o esperado e em meros 48 segundos de luta a americana se viu superada pela rival Amanda Nunes, em duelo realizado na última sexta-feira (30), em Las Vegas (EUA). No entanto, foram preciso menos de 24h para que a judoca quebrasse silêncio e falasse com seus fãs.

Em comunicado enviado à ESPN americana, Ronda enalteceu o trabalho realizado pelas demais lutadoras de MMA, o que tornou possível o crescimento do esporte e sua consolidação no UFC. Além disso, a ex-campeã peso-galo (61 kg) foi direta ao pedir um tempo para refletir.

Sem lutar desde novembro de 2015, quando foi nocauteada por Holly Holm, Ronda passou a evitar a mídia a ponto de não dar nenhum entrevista na semana anterior ao combate realizado no show de número 207. Confira o comunicado a seguir:

“Quero agradecer a todos os meus fãs que sempre estiveram lá por mim, não apenas nos melhores momentos, mas nos mais difíceis também. Palavras não podem explicar quanto o amor e suporte significam para mim

Retornando não apenas para lutar, mas também para vencer, era meu foco no último ano. No entanto, as vezes – mesmo quando você se prepara, dá tudo de si e quer algo muito -, isso não acontece como você planejou. Eu me orgulho de ver o quão longe a divisão feminina chegou no UFC e parabenizo todas as mulheres que ajudaram a tornar isso possível, inclusive a Amanda.

Preciso tirar um tempo para refletir e pensar no futuro. Obrigado por acreditar em mim e entender”.

Amanda atropela Ronda e garante nome na história; veja fotos do UFC 207